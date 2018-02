Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Qiagen nach einer Übernahme von 28 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit der jüngsten Akquisition des US-Unternehmens STAT-Dx öffne das Biotech-Unternehmen die Tür zu einem möglicherweise milliardenschweren Markt für molekulare Tests, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der mit der Übernahme verbundene Umsatz könne von geschätzten 7 Millionen US-Dollar in diesem Jahr bis 2027 auf 350 Millionen Dollar steigen./bek/ajx Datum der Analyse: 02.02.2018

