Schwarzach am Main - LVMH-Aktie: Hohes Wachstumstempo - Aktienanalyse Der weltgrößte Luxus-Hersteller LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) hat dank einer robusten Nachfrage aus China erneut ein Rekordjahr hingelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...