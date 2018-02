Frankfurt - Der technologische Wandel kann in den großen Volkswirtschaften für langfristig höhere Wachstumsraten sorgen, so der langfristige Kapitalmarktausblick "Long Term Capital Market Assumptions" (kurz: LTCMA) von J.P. Morgan Asset Management. Die Experten würden davon ausgehen, dass künftige technologische Entwicklungen die langfristigen Wachstumserwartungen in den größten Volkswirtschaften für die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre um zusätzliches potenzielles Wachstum von mindestens 100 Basispunkten erhöhen würden.

