Vier Tage lang drehte sich auf der Messe alles um die Themenbereiche Roh- und Inhaltsstoffe, Süßwarenverpackungen und Verpackungstechnologie, Maschinen und Anlagen sowie Sekundärbereiche wie beispielsweise Lebensmittelsicherheit oder auch Qualitätsmanagement. Mit über 20.000 Fachbesuchern verzeichnete die ProSweets Cologne ein deutliches Besucherplus gegenüber den Vorveranstaltungen. Vor allem die Zahl ausländischer Fachbesucher nahm zu. Wie immer profitierte die ProSweets Cologne von den Synergien mit der parallel stattfindenden ISM, der weltweit größten Messe für Sweets und Snacks, auf der 1.656 Unternehmen ausstellten. Grundsätzlich überzeugte die Qualität der Fachbesucher und Gespräche die 325 Aussteller der Messe.

Die ProSweets Cologne präsentierte auch 2018 wieder die große Bandbreite der Themen, die in den Vorstufen, in der Produktion und in der Verpackung von Bedeutung sind. Neben den führenden Anbietern der Zulieferbranche waren auch zahlreiche kleinere und mittelständische Unternehmen auf der Messe vertreten. Für über 80 Prozent der Aussteller ist nach dem erfolgreichen Messeverlauf 2018 die Wiederkehr 2019 bereits fest geplant.

Die von der verbraucherorientierten ...

