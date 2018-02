Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nokia nach Zahlen von 6,20 auf 5,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate im Schlussquartal 2017 bezeugten die kurzfristigen Probleme des Netzwerkausrüsters, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er senkte seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) für das Kerngeschäft. Auf der anstehenden Mobilfunkmesse in Barcelona könnten die Anleger aber auf beruhigende Signale bezüglich der Investitionen der Telekommunikationsunternehmen hoffen./gl/ajx Datum der Analyse: 02.02.2018

ISIN: FI0009000681