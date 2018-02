München (ots) -



- Singles wählen aus sechs nackten Kandidaten ihren Favoriten - Moderation: Milka Loff Fernandes - Ausstrahlung: Montag, 5. Februar 2018 um 22:15 Uhr bei RTL II



In einer neuen Episode von "Naked Attraction - Dating hautnah" gehen Britta (26) und Logan (28) auf Partnersuche. Welche der jeweils sechs nackten Singles sprechen sie vom ersten Eindruck her am meisten an? Und erfüllen sich ihre Erwartungen beim anschließenden "angezogenen" Date?



Die 26-jährige Britta aus Münster arbeitet in der Gastronomie in einem Fußballstadion. Von Blind-Dates bis hin zum Online-Dating hat sie schon einiges ausprobiert. Der Richtige war bislang jedoch einfach nicht dabei. "Was Männer angeht, bin ich ein bisschen rustikaler veranlagt", sagt Britta. "Ich hätte gern einen richtigen Kerl, ich muss mit ihm Spaß haben können." Sie hat in den letzten Jahren 30 Kilogramm abgenommen, ist stolz auf ihre neue Figur und zeigt sich deshalb gern nackt - auch eine deutlich sichtbare OP-Narbe am Bauch präsentiert sie selbstbewusst.



Bei "Naked Attraction" trifft sie auf Dominik (22) aus Köln, Marcel (30) aus der Nähe von Potsdam, Michael (37) aus Rheinland-Pfalz, Richard (31) aus München, Sascha (33) aus der Nähe von Stuttgart und Tom (28) aus Hamburg.



Der 28-jährige Logan ist in den USA aufgewachsen und wohnt seit sechs Jahren in Berlin. Mit der Liebe hat es in seiner neuen Heimat leider noch nicht geklappt. Logan studiert historische Linguistik, schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch, geht gern wandern und ist Veganer. "Bei einer Partnerin ist mir wichtig, dass sie so verrückt wie ich ist - oder noch verrückter", sagt Logan. Der Amerikaner ist mit seinem eigenen Körper sehr zufrieden. Auch bei Frauen achtet er auf körperliche Fitness.



Logan tritt bei "Naked Attraction" auf Denise (26) aus der Oberpfalz, Mariella (27) aus der Nähe von Würzburg, Mary (29) aus Berlin, Ramona (26) aus Köln und Samy (26) aus Frankfurt am Main.



Ob die beiden bei "Naked Attraction" ihren Traumpartner finden?



"Naked Attraction - Dating hautnah" ist die Adaption eines britischen Erfolgsformats und wird von der Tower Productions GmbH produziert.



Ausstrahlung: Montag, 5. Februar 2018 um 22:15 Uhr bei RTL II



"Naked Attraction - Dating hautnah"



Ein Single, sechs Kandidaten und eine ungewöhnliche Situation: Bei "Naked Attraction - Dating hautnah" präsentieren sich die Kandidaten völlig nackt in sechs Boxen. Ihre Körper werden erst nach und nach aufgedeckt und das Gesicht als letztes gezeigt. Die Singlefrauen und Singlemänner haben die Qual der Wahl, wen sie näher kennenlernen möchten. Dabei müssen sie sich komplett auf den ersten Eindruck der nackten Körper verlassen. Im Rahmen des Dating-Experiments erklären die Singles, welche körperlichen Reize sie ansprechen und warum. Interessante wissenschaftliche Fakten erläutern darüber hinaus, welche Faktoren die Partnerwahl beeinflussen. Präsentiert wird die Show von Moderatorin Milka Loff Fernandes. "Naked Attraction - Dating hautnah" ist die Adaption eines britischen Erfolgsformats und wird von der Tower Productions GmbH produziert.



