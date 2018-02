Universal City, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Die 2017 eingeführte und äußerst erfolgreiche NBCUniversal LightBlade LED (lightbladeeled.com) wird vom 2. bis 3. Februar 2018 im Rahmen der BSC Expo (Stand 526) in London drei neue Produkte vorstellen. Die neuen Produktkonfigurationen 1 Blade, 2 Blade und 4 Blade werden neben dem beliebten LB1K und dem Ladder Light präsentiert. Die NBCUniversal LightBlade LED ist schnell als zuverlässiger Beleuchtungskörper für große Kinofilme, Fernsehshows und Werbespots in ganz Nordamerika angenommen worden. Dieses vielseitige Produktionsbeleuchtungssystem verfügt über ein regulierbares Weißlicht in Referenzqualität, das mit einem integrierten gesättigten Farbsystem gepaart ist. NBCUniversal LightBlade LED ist über Verleih oder Kauf erhältlich.



"Wir freuen uns sehr, die Produktlinie in ein umfassenderes digitales Beleuchtungs-Toolset auszuweiten", sagte Jamie Crosbie, Vice President Studio Services bei NBCUniversal. "Die LED-Produktionsbeleuchtung NBCUniversal LightBlade bietet nicht nur hervorragende Farben, sondern auch hervorragendes Weißlicht."



Auf der BSC Expo werden fünf verschiedene NBCUniversal-LightBlade-Konfigurationen zu sehen sein: die 1, 2 und 4 Blade eigenständigen Lichtquellen, die LB1K, eine integrierte ca. 1,2 m x 1,2 m (4' x 4') große Lichtquelle für weiches Licht und das LightBlade Ladder Light, das die bekannten Formfaktoren des Hintergrundbeleuchtungssystems von NBCUniversal fortführt. Die leichten 50-Watt-Lichtgeneratoren mit einer Größe von ca. 38 cm x 122 cm (1,5" x 48") sind für den Betrieb in unterschiedlichen räumlichen Anordnungen ausgelegt, einschließlich dem eigenständigen Betrieb. Diese LightBlade-Produkte sind vielseitig, leicht, geräuschlos und flimmerfrei. Sie sind so konstruiert, dass sie den beanspruchenden Umgebungen von Bühne und Produktion standhalten.



Das Basismodul NBCUniversal LightBlade ist ein linearer ca. 1,20 m großer Scheinwerfer, der einzeln oder in Kombination verwendet werden kann, um für jede Anwendung mit weichem Licht ein individuell ausgelegtes Beleuchtungssytem zusammenzustellen. Jeder LightBlade erzeugt bis zu 8.000 Lumen an hohem CRI-Weißlicht, das von 2700K bis 6500K regulierbar ist. Die Weißlichtausgabe kann mit der integrierten RGB-Farbsättigungs-Engine mit hoher Ausgabe kombiniert werden, wodurch unbegrenzte Möglichkeiten zur Lichtsteuerung zur Verfügung stehen. Beleuchtungsprofis können selektiv gesättigte Farben auf weißes Licht legen und so endlose Optionen für verschiedene Schattierungen, Farbtöne und Tönungen erhalten, ohne bei der für die Produktions- und Sendebeleuchtung wichtigen Weißlichtqualität Abstriche machen zu müssen. Jeder LightBlade wird mit 24VDC versorgt und ist über vier DMX/RDM-Kanäle steuerbar.



Informationen zu NBCUniversal LightBlade



NBCUniversal LightBlade ist eine Geschäftseinheit von NBCUniversal, einem der weltweit führenden Medien- und Unterhaltungsunternehmen, das in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Unterhaltung, Nachrichten und Informationen für ein globales Publikum tätig ist. NBCUniversal besitzt und betreibt ein wertvolles Portfolio an Nachrichten- und Unterhaltungsfernsehnetzen, eine führende Film-Produktionsgesellschaft, bedeutende Fernsehproduktionsbetriebe, eine führende Fernsehsendergruppe, weltberühmte Freizeitparks und eine Reihe führender internetbasierter Unternehmen. NBCUniversal ist eine Tochtergesellschaft der Comcast Corporation.



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/636931/NBCUniversal_Light Blade_Product_Family.jpg



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/636932/NBCUniversal_Light Blade_BSC_Expo_Debut.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/636944/NBCUniversal_LightB lade_logo.jpg



OTS: NBCUniversal LightBlade newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129478 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129478.rss2



Pressekontakt: Aaron Rogers NBCUniversal (818) 777-2352 (818) 749-0316-Mobile aaron.rogers@nbcuni.com