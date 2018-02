Die Baader Bank hat das Kursziel für Unilever NV nach Zahlen für das Schlussquartal 2017 von 55 auf 53 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Konsumgüterkonzerns aus eigener Kraft habe sich stärker als erwartet beschleunigt und die Profitabilität sei in etwa wie erwarter ausgefallen, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er revidierte indes seine diesjährige Gewinnschätzungen etwas nach unten./gl/ajx Datum der Analyse: 01.02.2018

ISIN: NL0000009355