Zürich - Der Weltwirtschaft geht es ausgezeichnet und die Wachstumsprognosen werden laufend nach oben angepasst, so die Experten von Swisscanto Invest.In der Eurozone würden die Konjunkturindikatoren weiterhin positiv überraschen. Die Inflation bleibe vorerst niedrig, weshalb seitens der Europäischen Zentralbank (EZB) kein Grund zu einer Kursänderung bestehe. Auch in den USA laufe es konjunkturell nach wie vor rund und die Ende 2017 verabschiedete Steuerreform werde das Wachstum in diesem Jahr zusätzlich verstärken. Im Sog der Industrieländer würden auch die Schwellenländer eine Wachstumsbeschleunigung erfahren. China sei im vergangenen Jahr mit einer Rate von 6,9 Prozent solide gewachsen. Damit vermochte das Land das Regierungsziel von 6,5 Prozent klar zu übertreffen, so die Experten von Swisscanto Invest.

