Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Volatilität ist zurück - und das schneller als erwartet. Innerhalb weniger Handelstage hat der VDAX um fast 50 Prozent zugelegt auf über 18, und auch der VIX als Barometer der erwarteten Schwankungsbreite am US-Markt hat die Marke von 10 wieder deutlich hinter sich gelassen.

Während Dow Jones & Co zuletzt vom schwachen Dollar noch einigermaßen gestützt wurden, hat der DAX hat seit dem Hoch vom 23. Januar bereits 800 Punkte abgegeben. Im Unterschied zum Dow wird er vom schwachen Dollar unter Druck gesetzt, weil von der Währungsseite nun Gegenwind für die Exportchancen kommt. Daneben stellen die steigenden Renditen am Anleihenmarkt Fragezeichen hinter die Bewertung.

Nun ist ein Anstieg der zehnjährigen deutschen Anleihenrendite auf 0,75 Prozent alles andere als ein Beinbruch, da er für den DAX immer noch Kurs-Gewinn-Verhältnisse weit über den aktuellen rechtfertigt. Die Gewinnschätzungen für dieses Jahr belaufen sich auf etwa 980 DAX-Punkte, das KGV von etwa 13 erscheint alles andere als hoch.

Und auch eine weitere Dollar-Schwäche ist erst einmal keine ausgemachte Sache. Knapp über dem derzeitigen Stand, bei gut 1,26 Dollar, verläuft der seit 2008 intakte Baisse-Trend des Euro, der starken Widerstand bietet. Die Commerzbank meint, weder aus fundamentaler Sicht noch aus der Positionierung gebe es Gründe für einen anhaltend schwachen Dollar, der sich deshalb wieder erholen sollte.

Liquidität nimmt weiter zu - aber auf 12.745 achten

Die Liquiditätssituation bleibt günstig, weil die Bank of Japan und die Europäische Zentralbank mit ihren Anleihenkäufen die Verkäufe der US-Notenbank noch länger mehr als ausgleichen werden. Die Kreditmärkte haben sich dem Rücksetzer der Aktien bisher nicht angeschlossen, die Risikoaufschläge sind hier stabil geblieben auf sehr niedrigem Niveau. Die Spreads der Peripherie-Anleihen in der Eurozone sind sogar gesunken, ein positives Signal, das auf stabile Verhältnisse hindeutet.

Hohe Volatilität treibt die Börsen üblicherweise nicht nur nach unten, sondern führt auch zu dynamischen Erholungswellen. Zumindest solche könnten kurz bevorstehen. Generell findet die aktuelle Konsolidierung derzeit ohnehin auf der kurzfristigen Ebene statt. Das würde sich jedoch ändern, wenn der DAX die Marke von 12.745 Punkten nachhaltig unterschreiten würde. In diesem Bereich verläuft nicht nur die 200-Tage-Linie, sondern auch das Tief vom Jahresanfang. Das bei einem Durchbruch entstehende so genannte Doppel-Top wäre aus technischer Sicht das erste mittelfristige Verkaufssignal seit langem. HSBC-Marktanalyst Jörg Scherer kalkuliert für diesen Fall mit einem weiteren Abschlagspotenzial von knapp 800 Punkten. Der Bereich um 12.700 Punkte bietet sich deshalb als Stopp im Positions-Management an.

Ein hohes Risiko sehen Marktteilnehmer in einer möglichen Ausweitung der Streiks in der Metallindustrie. Die Entwicklung wird laut Marktteilnehmern auch im Ausland genau verfolgt. Bei den Konjunkturdaten steht in der kommenden Woche zunächst der Sentix-Konjunkturindex auf der Agenda, gefolgt von den deutschen Auftragseingängen. Aus Frankreich und Großbritannien kommen Daten zur Industrieproduktion. In den USA ist der Terminkalender wie meistens in der Woche nach der Fed-Sitzung relativ leer, den größten Einfluss könnte der ISM-Index für das Nicht-verarbeitende Gewerbe am Montag haben. Auf vollen Touren läuft weiter die Berichtssaison.

