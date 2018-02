Die Aktie der Deutschen Bank ist am Freitag ein weiteres Mal unter Druck geraten: Die vorgelegten Zahlen für 2017 kamen am Markt nicht gut an. Das dritte Verlust-Jahr in Folge, das hört man an der Börse nicht gern. 2018 will das Geldhaus aber wieder schwarze Zahlen schreiben, so Deutsche Bank Chef John Cryan.