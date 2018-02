Liebe Leser,

es dauert noch ein bisschen, bis es bei Barrick Gold planmäßig die Quartalszahlen gibt: Am 14. Februar soll es so weit sein. Und die Aktie könnte ein paar frische Impulse gut gebrauchen! Schließlich hat der Kurs auf Sicht der vergangenen 12 Monate fast ein Drittel an Kurswert abgegeben. Die Frage ist natürlich, ob die frischen Impulse, die es mit Veröffentlichung der Quartalszahlen geben wird, auch positiv sein werden. Und das ist naturgemäß noch offen. Gewiss, was die Goldproduktion ... (Peter Niedermeyer)

