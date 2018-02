Köln (ots) - In wenigen Tagen beginnt die Hochphase der fünften Jahreszeit. Wie sich das bunte Treiben auf die Hotelpreise in den Karnevalshochburgen auswirkt, hat das Hotelportal HRS untersucht. Zwar sind die Raten in Köln, Düsseldorf und Mainz im Vorjahresvergleich durchweg gestiegen, einige Schnäppchen lassen sich aber dennoch machen.



Gestiegene Zimmerpreise in allen Städten



Den größten Preisanstieg in den Karnevalshochburgen hat Köln zu verzeichnen. Während in der Session 2017 das durchschnittliche Hotelzimmer (Kategorie 1-5 Sterne) zwischen Weiberfastnacht und Rosenmontag noch für 117 Euro zu haben war, müssen die Jecken in diesem Jahr durchschnittlich 128 Euro ausgeben. Auch in Mainz ist der Vorjahrespreis von durchschnittlich 88 Euro auf 98 Euro gestiegen. Den geringsten Preisanstieg verzeichnet Düsseldorf mit einem Plus von vier Euro zum Vorjahr.



Zimmerpreise nicht in allen Städten überdurchschnittlich



Die meisten Feierwütigen von Außerhalb zieht es in die Rheinmetropole Köln. Hier treiben die Karnevalstage auch das Jahresmittel in die Höhe. Die durchschnittliche Übernachtung kostet während der tollen Tage 21 Euro mehr als im Gesamtjahresschnitt. In Düsseldorf hingegen liegt die Übernachtung zur Karnevalszeit sogar neun Euro unter dem Jahresmittel von 102 Euro. In Mainz halten sich die Preise mit nur einem kleinen Anstieg von zwei Euro recht stabil.



Schnäppchen an einzelnen Tagen möglich



Den Spitzenpreis an den Karnevalstagen zahlen Feiernde an Weiberfastnacht in Köln. Hier kostet die durchschnittliche Übernachtung 152 Euro. Das darauf folgende Wochenende schlägt mit 138 Euro am Freitag und 140 Euro am Samstag zu Buche. Rosenmontag können Gäste vergleichsweise günstig für durchschnittliche 106 Euro in Köln übernachten. Mainz toppt die Übernachtungspreise an Rosenmontag noch um einen Euro. Anders als in Köln handelt es sich hier aber um den beliebtesten und somit teuersten Tag für Übernachtungsgäste. Das Karnevalswochenende ist hier für 104 Euro am Freitag und 93 Euro am Samstag zu haben. Am meisten sparen lässt sich in Düsseldorf: Die durchschnittliche Übernachtung kostet am Wochenende 93 Euro und an Rosenmontag 88 Euro. Wer auf ein besonderes Schnäppchen aus ist, ist mit diesen Tagen gut bedient: In Düsseldorf ist der Sonntag mit 83 Euro am preiswertesten und in Mainz lässt sich an Weiberfastnacht (Donnerstag) und an Veilchendienstag gleichermaßen mit durchschnittlich 90 Euro pro Übernachtung sparen.



Zur Auswertung:



Betrachtet wurden die Buchungszahlen in Köln, Mainz und Düsseldorf in der Kategorie 1-5 Sterne in den Zeiträumen 08.02.2018 - 13.02.2018, 23.02.2017 - 28.02.2017 sowie das Gesamtjahr 2017.



