Hamburg (ots) - Das Boulevardportal Tag24 expandiert bundesweit. Am 5. Februar eröffnet Tag24 ein Redaktionsbüro in Köln, es folgt im April ein Büro in München sowie im Mai ein Büro in Hamburg. Das berichtet das Medienmagazin journalist in seiner aktuellen Ausgabe.



Tag24 hat seine Zentrale in Dresden und firmierte einst unter dem Namen Mopo24. Das Portal gehört zur Dresdner DDV-Mediengruppe, die auch die Sächsische Zeitung und die Boulevardzeitung Morgenpost Sachsen herausgibt. Chefredakteur Robert Kuhne hat Tag24 aufgebaut. Acht Regionalableger hat Tag24 bereits gestartet, darunter Leipzig, Stuttgart und Frankfurt am Main. Jetzt kommen mit Köln, München und Hamburg drei weitere Metropolen hinzu.



Kuhnes Ziel ist es, aus Tag24 ein bundesweites Boulevardportal mit regionalen Schwerpunkten zu machen. Dafür sei er bei fast allen Großverlagen der Republik vorstellig gewesen, um Kooperationsmöglichkeiten für eine Expansion auszuloten: DuMont, Funke, Madsack, Ippen, SWMH. Alle hätten höflich abgelehnt. Also habe man sich entschlossen, "das selbst durchzuziehen", so Kuhne im journalist.



Die neuen Büros werden zunächst mit drei bis vier Mitarbeitern besetzt sein, hinzu kommen weitere Mitarbeiter für den lokalen Anzeigenverkauf und Technik. "Der Aufwand dafür ist erst einmal überschaubar", sagt Robert Kuhne. Die bisherigen Erfahrungen bei der Expansion seien vielversprechend. In Stuttgart habe sich nach dem Start die Zahl der Visits innerhalb von zwei Monaten verdoppelt.



Den kompletten Beitrag über die Expansionspläne von Tag24 lesen Sie in der Februar-Ausgabe des Medienmagazins journalist, die gerade erschienen ist.



OTS: journalist - Das Medienmagazin newsroom: http://www.presseportal.de/nr/20126 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_20126.rss2



Pressekontakt: journalist - Das Medienmagazin Matthias Daniel Chefredakteur



journalist@journalist-magazin.de daniel@journalist-magazin.de



Tel. 0228/20172-24 journalist-magazin.de twitter.com/journ_online facebook.com/derjournalist