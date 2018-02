Eine Aktivistengruppe kritisiert Babymilch von Nestlé: Der Nahrungsmittelriese werbe mit wissenschaftlich nicht nachweisbaren Versprechen.

Die Aktivistengruppe Changing Markets Foundation prangert in ihrem jüngsten Bericht Werbung und Zutaten für die Babymilch von Nestlé an. Der Nahrungsmittelkonzern führe Konsumenten mit wissenschaftlich nicht nachweisbaren Werbeversprechen in die Irre, heißt es in der kürzlich veröffentlichten Studie.

So versuche die Firma in mehreren Ländern mit dem Slogan zu überzeugen, dass die Milch "am nächsten an Muttermilch" herankomme - obwohl die Zusammensetzung der Produkte weltweit sehr unterschiedlich sei. Die Aktivisten, die ihren Hauptsitz in den Niederlanden haben, haben für ihren Bericht über ...

