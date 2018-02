Daimler könnte einen chinesischen Großaktionär bekommen. Der Autokonzern Geely hat sich offenbar Anteile am deutschen Konzern gesichert.

Der chinesische Autokonzern Geely will offenbar als Großaktionär beim deutschen Premiumhersteller Daimler einsteigen. Nach einem Bericht des führenden chinesischen Finanznachrichtenportals JRJC will sich der Autokonzern mit drei bis fünf Prozent an Daimler beteiligen. Offiziell wollen weder der chinesische Autokonzern noch Daimler auf Nachfrage des Handelsblatts Stellung zu dem Bericht beziehen. Doch dementieren wollen die beiden beteiligten Konzerne die Gerüchte auch nicht.

Daimler-Aktien liegen zum größten Teil im Streubesitz und können am freien ...

