Paris - Die Abwärtsbewegung an Europas Börsen hat sich am letzten Handelstag der Woche noch beschleunigt. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone rutschte gegen Mittag um knapp 1 Prozent auf 3542,43 Punkte ab auf den niedrigsten Stand seit Anfang Januar. Der Gegenwind für die Aktien von den Anleihemärkten nimmt zu: Am Freitag stieg die Rendite zehnjähriger US-Papiere erstmals seit fast vier Jahren auf mehr als 2,8 Prozent.

"Insbesondere die europäischen Indizes scheinen den Kampf gegen anziehende Zinsen und den starken Euro zunächst verloren zu haben", hiess es in einem Kommentar von Lynxbroker. Auch in Deutschland legten die Marktzinsen kräftig zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg am Freitag auf den höchsten Stand seit September 2015. Bei einer Fortsetzung dieses Trend könnten sich im Vergleich zu Aktien wieder etwas attraktiver werden. ...

