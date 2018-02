Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Eon von 11,20 auf 9,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Preis für den an Fortum verkauften Uniper-Anteil sei angesichts der Paketgröße angemessen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Versorger litten momentan unter abgekühlten Übernahmefantasien und steigenden Zinsen, Eon speziell unter der Gewinnwarnung und dem schwachen Ausblick von Innogy. Zudem sorgten anstehende Neuigkeiten zur Konzernstrategie für Verunsicherung, so Diermeier./ag/ajx Datum der Analyse: 02.02.2018

