Über diese düstere Prognose berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 2. Februar in ihrer Online-Ausgabe. Demnach sieht sich jedes vierte Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten durch die Digitalisierung in der Existenz bedroht. Der Verband beklagt den mangelhaften Stellenwert des Themas Digitalisierung in den Koalitionsverhandlungen.

Dass die Digitalisierung in Deutschland Arbeitsplätze kosten wird, wurde bereits im vergangenen Frühjahr kontrovers diskutiert: Eine im Januar 2016 veröffentlichte Studie des World Economic Forum prognostiziert, dass bis 2020 in Industrieländer zirka 7,1 Mio. Arbeitsplätze wegfallen werden und lediglich 2 Mio. neue Stellen entstehen. Dieser Sicht hatte der Maschinenbau-Verband VDMA damals vehement widersprochen und dargelegt, dass neu entstehende Berufe die Rationalisierung kompensieren ...

