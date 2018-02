Berlin/Straßburg (ots) - Geoblocking, CO2-Emmissionshandel, Europawahl 2019: Sitzverteilung nach Brexit und Spitzenkandidaten-Verfahren, Diesel-Abgastests an Menschen und Affen, Sommer-/Winterzeit, Zukunft Europas: Debatte mit dem kroatischen Premier Plenkovic, Pressefreiheit in der Türkei, Neue Westbalkan-Strategie und vieles mehr



Im Rahmen seiner Plenartagung vom 5. bis 8. Februar 2018 wird das Europäische Parlament in Straßburg unter anderem die folgenden Themen beraten:



Online shoppen ohne Grenzen



Neue Regeln für ein Verbot ungerechtfertigten Geoblockings stehen am Montag zur Debatte und am Dienstag zur endgültigen Abstimmung. Wer gerne online einkauft, soll bald einen besseren grenzübergreifenden Zugriff auf Waren und Buchungen etwa von Hotelzimmern, Mietwagen oder Konzertkarten erhalten.



Klimawandel: CO2-Ausstoß schneller senken, CO2-arme Innovationen finanzieren



Am Dienstag wird ein Gesetz zur Verschärfung der Emissionsbeschränkungen für Treibhausgase über das EU-Emissionshandelssystem (EHS) verabschiedet. Ziel ist, die Zusagen des Pariser Klimaabkommens einzuhalten.



Europawahl 2019: Neue Sitzverteilung, Reform des Wahlrechts



Das EU-Parlament soll 46 seiner 751 Sitze verlieren, wenn das Vereinigte Königreich die EU verlassen hat. Über eine entsprechende Gesetzesinitiative debattieren und stimmen die Abgeordneten am Mittwoch ab.



Europawahl 2019: Nur ein "Spitzenkandidat" darf Kommissionspräsident werden



Das Parlament ist entschlossen, nur Kandidaten für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten zu akzeptieren, die zuvor als Spitzenkandidaten ihrer Parteien für die Europawahl 2019 in den Wahlkampf gezogen sind (Mittwoch).



Diesel-Abgastests an Menschen und Affen: Debatte mit EU-Kommission



Für Montag wurde aus aktuellem Anlass eine Debatte mit der Kommission zu den jüngsten Vorwürfen gegen die Methoden der deutschen Automobilindustrie auf die Tagesordnung gesetzt.



Plenardebatte mit kroatischem Premier Plenkovic über die Zukunft Europas



Der kroatische Premierminister Andrej Plenkovic ist der zweite EU-Regierungschef, der mit den Abgeordneten über die Zukunft Europas debattiert (Dienstag).



Pestizide: Parlament will Sonderausschuss einsetzen



Am Dienstag stimmt das Parlament über Mandat und Zusammensetzung eines Sonderausschusses zur Prüfung des Zulassungsverfahrens der EU für Pestizide ab.



Parlament will Tod von Zivilisten in Afrin und Angriff auf Pressefreiheit in der Türkei verurteilen



Die Abgeordneten werden in einer Entschließung am Dienstag erwartungsgemäß den Angriff der türkischen Streitkräfte auf die kurdisch kontrollierte Enklave Afrin in Syrien verurteilen.



EU-Erweiterung: Neue Westbalkan-Strategie



Die neue Westbalkan-Strategie der EU wird am Dienstag von der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini vorgestellt und von den Abgeordneten diskutiert.



Parlament will Zeitumstellung abschaffen



Am Donnerstag werden die Abgeordneten die EU-Kommission erwartungsgemäß auffordern, einen Vorschlag zur Beendigung des halbjährlichen Wechsels zwischen Sommer- und Winterzeit vorzulegen.



EP-Führung fordert Rücktritt von Vizepräsident Czarnecki



Die Fraktionsvorsitzenden haben beschlossen dem Plenum vorzuschlagen, dass Ryszard Czarnecki (EKR, Polen) seiner Funktion als Vizepräsident des Europäischen Parlaments wegen einer "schweren Verfehlung" enthoben wird (Mittwoch).



