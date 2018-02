Die NordLB hat das Kursziel für Daimler nach Zahlen von 66 auf 70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die Stuttgarter hätten ein starkes Jahr mit Rekordwerten hinter sich, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Erfolg basiere vor allem auf dem starken Absatzwachstum in China, wo Mercedes-Benz um mehr als ein Viertel zugelegt habe. Dieses starke Wachstum dürfte sich aber 2018 wohl nicht wiederholen./bek/ag Datum der Analyse: 02.02.2018

ISIN: DE0007100000