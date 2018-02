Frankfurt - Die Rendite 10-jähriger Bunds ist zuletzt auf 0,7% geklettert und überwand bereits im ersten Monat des noch jungen Jahres die Renditehöchststände von 2017, berichten die Analysten der Helaba.Der Kapitalmarktzins für 5-jährige Bundesanleihen falle erstmals seit 2015 wieder positiv aus. Neben dem Renditeanstieg in den USA - auch hier scheine sich das Renditeniveau signifikant zu verschieben - seien es vor allem veränderte Erwartungen bezüglich der EZB-Geldpolitik gewesen, die für die fallenden Kurse verantwortlich gewesen seien. Möglicherweise würden am deutschen Rentenmarkt auch die jüngsten Ideen bezüglich einer europäischen Super-Anleihe, der so genannten Sovereign Bond-Backed Securities (SBBS), verunsichern. Die Sätze an den Terminmärkten hätten zwar noch Luft nach oben. Bremsend würden sich hier allerdings die noch moderate Teuerung sowie der sprunghaft gestiegene Euro/US-Dollar-Kurs auswirken.

