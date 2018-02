Stuttgart - Die US-Notenbank FED hat den Leitzins nicht angetastet, so die Börse Stuttgart.In ihrer letzten zinspolitischen Sitzung unter Führung von Janet Yellen habe die FED erwartungsgemäß ihren Leitzins bei 1,25% bis 1,5% belassen, aber erneut weitere Anhebungen avisiert. Eine Zinserhöhung unter Jellen-Nachfolger Jerome Powell deute sich schon an. Marktexperten würden mit einem weiteren Zinsschritt der US-Notenbank im März rechnen. Der Offenmarktausschuss erwarte, dass sich die wirtschaftliche Lage in einer Weise entwickeln werde, die weitere allmähliche Leitzinserhöhungen notwendig machen werde. Die ökonomische Aktivität habe sich seit der Dezember-Sitzung mit solidem Tempo erhöht.

