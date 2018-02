Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Ericsson nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 52 schwedischen Kronen belassen. Der Telekomausrüster habe erneut enttäuscht, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies gelte sowohl für den Umsatz als auch für die Margen, letztere seien von gestiegenen operativen Ausgaben belastet worden. Der Personalabbau schlage sich nur langsam in Kosteneinsparungen nieder./bek/ajx Datum der Analyse: 01.02.2018

