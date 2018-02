Konnten sich die US-Börsen an den vergangenen Tagen der vor allem in Europa zu beobachtenden Abwärtstendenz noch weitgehend entziehen, deuten sich für den Start am Freitag schwächere Kurse an. Getrübt wird die Stimmung für Aktien durch das steigende Zinsniveau. Der jüngste Impuls dafür kam vom Treffen der US-Notenbank und deren etwas falkenhafteren Wortwahl beim Inflationsausblick.

Eine anziehende Inflation würde den Weg frei machen für schnellere Zinserhöhungen. Die Zehnjahresrendite in den USA liegt mittlerweile bei 2,79 Prozent und damit auf dem höchsten Stand seit Jahren. Damit gewinnen Anlagen in vermeintlich sicheren Anleihen in Relation zu riskanteren Aktienengagements immer mehr an Attraktivität. Zudem befinden sich die US-Aktien immer noch nahe an ihren Rekordhochs.

Vor Beginn des Handels stehen allerdings noch die US-Arbeitsmarktdaten für Januar auf dem Programm. Sie könnten neue Erkenntnisse über die Inflation liefern, denn mit der Zahl der neuen Stellen wird auch die Entwicklung der Stundenlöhne mitgeteilt. Steigende Löhne gelten als eine Art Vorbote für eine anziehende Inflation. Erwartet wird eine Zunahme der durchschnittlichen Stundenlöhne um 0,20 Prozent, nach einem Plus von 0,34 Prozent im Monat zuvor.

Als insgesamt gemischt ausgefallen werden die Quartalszahlen von Apple, Amazon und Alphabet (Google) bezeichnet, allesamt veröffentlicht nach dem Handelsende am Vorabend. Vorbörslich auf Nasdaq.com liegen Apple knapp im Plus, Amazon rund 5 Prozent höher und Alphabet knapp 4 Prozent im Minus. Auf dem Terminkalender stehen vor Handelsbeginn außerdem die neuesten Geschäftszahlen unter anderem von Merck & Co, Sprint, Exxon und Chevron.

February 02, 2018

