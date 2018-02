Liebe Leser,

steht bei der Bitcoin Group womöglich noch eine weitere Abwärtswelle auf dem Programm? Das war die Frage, die sich die Aktionäre des Unternehmens in der letzten Woche zu stellen hatten. Inzwischen ist die Frage beantwortet. Es gab in der Tat eine neue Abwärtswelle. Sie führte den Aktienkurs bis in den Bereich knapp über 30 Euro hinab und sie erweckt zu allem Überfluss auch den Eindruck, noch nicht vollständig zu sein. Weitere Verluste erscheinen damit nicht nur möglich, sondern ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...