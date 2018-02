München (ots) - Die Tagesstreiks der IG Metall am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche kosten die betroffenen Unternehmen der bayerischen Metall- und Elektroindustrie rund 46 Millionen Euro. Das geht aus Schätzungen des vbm - Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V. auf Grundlage von Berechnungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft hervor. Dabei handelt es sich um die direkten Kosten durch Umsatzverluste - weitere Fernwirkungen, wie zum Beispiel Kosten durch Lieferverzögerungen, sind darin noch nicht enthalten. "Für Freitag werden höhere Kosten erwartet, da die Automobilindustrie bestreikt wird. Daher werden die Gesamtkosten für die Tagesstreiks in dieser Woche noch deutlich höher ausfallen", erklärt vbm Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.



"Die IG Metall nimmt mit den 24-stündigen Streiks immense Schäden für Unternehmen, Volkswirtschaft und Standort offenbar billigend in Kauf", kritisiert Brossardt und fordert die Gewerkschaft zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf. "Wir brauchen einen wirtschaftlich tragbaren Kompromiss - das ist nicht nur im Sinne der Unternehmen, sondern auch im Sinne der Arbeitnehmer und des Standorts. Tagesstreiks sind eine unnötige Eskalation und bringen uns einem Abschluss keinen Schritt näher."



