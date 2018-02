Die jüngsten Kursverluste im Dax waren heftig, die Marke von 13.000 Punkten wurde innerhalb kürzester Zeit durchschlagen. Die Gefahren für den Dax nehmen zu.

Weltweit sind die meisten Preiskurven in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Aktien, Anleihen, Immobilien, Kunstgegenstände, Oldtimer. Seit gut einem Jahr drehen auch die Rohstoffe wieder nach oben. Öl notiert um 70 Dollar, obwohl es Hinweise gibt, dass die anziehende Produktion aus Schiefergestein das Angebot erhöhen sollte und damit die Preise dämpfen. Dieser Effekt kann in den nächsten Wochen durchaus eintreten, doch die Nachfrage steigt angesichts der weltweiten Hochkonjunktur ebenfalls. Das globale Wirtschaftswachstum beträgt derzeit fast vier Prozent.

Risiko 1: Die Inflation kommt wieder

Kupfer ist seit eineinhalb Jahren von 4600 Dollar die Tonne auf 7000 Dollar gestiegen, Aluminium seit einem Jahr von 1700 auf 2200 Dollar. Beide Trends, die wichtigsten Preiskurven für Industriemetalle, zeigen ungebrochen nach oben. In der zweiten Reihe sieht es nicht anders aus, nur wird das weniger beachtet - von Kautschuk bis Kunststoff, von Edelstahl bis Silizium.

Die gefühlte Inflation ist seit Monaten höher als die offiziell ausgewiesene. Doch auch die zieht nun langsam an. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang ein Hinweis im jüngsten Statement der Fed: Die US-Notenbank wolle zwar die Inflation in Richtung zwei Prozent bringen. Es sei aber kein Vorteil, wenn die Inflation darüber hinaus enteile. Für Aktienmärkte sind Inflationsraten nicht per se negativ. In heftigen Inflationsphasen kann auch der gegenteilige Effekt auftreten und Aktien werden als Sachwert attraktiv. Dennoch dürfte die Rückkehr der Teuerung nach langen Jahren der Stabilität mit Unbehagen gesehen werden - vor allem, weil dies Folgen hat.

Risiko 2: Die Zinsen steigen

Die Renditen für zehnjährige Bundesanleihen sind auf 0,7 Prozent gestiegen. Das ist der höchste Stand seit Mitte des Jahres 2015. In den USA hat die Rendite zehnjähriger Treasuries 2,8 Prozent erreicht; so viel wie 2014 nicht mehr.

Lange Zeit haben sich die Märkte mehr an der Politik der Notenbanken orientiert als an den wirtschaftlichen Realitäten. Doch seitdem die Konjunktur immer stärker anzieht, geraten die Notenbanken in Erklärungsnöte. Die Lücke zwischen der Geldpolitik und den Entwicklungen in der Wirtschaft wird immer größer. An den Wertpapiermärkten wird diese Lücke nun geschlossen. Deshalb drehen die Renditen am langen Ende, das die Notenbanken weniger beeinflussen können, nun nach oben.

Der gefährliche Effekt des Zinsanstiegs besteht weniger darin, die Konjunktur abzuwürgen. Klassisch betrachtet wären deutlich höhere Renditen angesichts der aktuellen Wirtschaft ohne weiteres möglich. Die eigentliche Gefahr ist ein Kursrutsch an den Asset-Märkten - und überall da, ...

