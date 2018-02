Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Freitagmittag weiter deutlich tiefer. Der Leitindex SMI hat die Abgaben im Verlauf des Vormittags noch ausgeweitet und setzt damit die bereits in der Vorwoche eingeleitete Abwärtsbewegung fort. Nach den erreichten Rekordständen habe sich die Volatilität wieder erhöht und damit die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen, hiess es im Handel. Zinsumfeld und Währungen, insbesondere der schwache Dollar, hätten für Verunsicherung gesorgt. Zudem habe es auf Seiten der Unternehmenszahlen Enttäuschungen gegeben.

Während der Kurs des Fed vergleichsweise klar vorgezeichnet sei, werde bei der EZB weiter über den Zeitpunkt einer Straffung spekuliert. Auch von Konjunkturseite gibt es unklare Signale. Am Morgen meldete etwa die Eurozone schwächer als erwartet gestiegene Erzeugerpreise, während die Inflation in Italien im Januar überraschend anzog. Zudem würden sich vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag die Investoren in Zurückhaltung üben, hiess es.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert um 11.55 Uhr 0,59% auf 9'236,32 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt 0,66% auf 1'518,26 Zähler ab und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,63% auf 10'631,19. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren nur zwei mit Aufschlägen.

Zu den grössten Verlierern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...