Mit drei neuen Beteiligungsangeboten kommt die Sachwertbranche 2018 langsam in Schwung: BVT lanciert einen neuen Zweitmarkt-Immobilienfonds und Buss Capital sowie Solvium bringen weitere Container-Direktinvestments.BVT: Immobilien-AIF schon ab 2.000 Euro zeichenbarMit dem IFK Select Zweimarktportfolio Fonds erhalten Anleger schon ab einer Zeichnungssumme von 2.000 Euro Zugang zum boomenden Immobilienmarkt. Geplant ist die Beteiligung an den beiden Spezial-AIF Real Select Secondary Office Fund und Real Select Secondary Fund, welche ihrerseits an einer Vielzahl von Immobilien beteiligt sind. Deren Mietflächen reichen über ein weites Spektrum von Nutzungsarten in den Segmenten Büro, Einzelhandel, Logistik, Wohnen und Serviceimmobilien, wobei sowohl inländische als auch ausländische Objektstandorte infragekommen. Geplant ist eine Laufzeit von 14 Jahren, prognostiziert werden Gesamtausschüttungen von 187 Prozent im Basis-Szenario (unterdurchschnittliche Entwicklung 161 Prozent überdurchschnittliche Entwicklung 220 Prozent).Buss Capital: Direktinvestment für Tankcontainer gestartetDas Angebot "Buss Container Direkt 2018" umfasst wieder eine Euro- und eine US-Dollar-Tranche. Investitionsgegenstand sind jeweils maximal zwölf Monate alte Tankcontainer. Bei einer Laufzeit von ca. zwei Jahren prognostizieren Buss Container 71 - US-Dollar und Buss Container 72 - Euro IRR-Renditen von 4,26 beziehungsweise 3,55 Prozent vor Steuern. Die Vermietung der Container übernehmen etablierte Leasinggesellschaften wie Textainer oder FPG Raffles. Die Gesellschaft teilt mit, man fokussieet sich weiterhin auf Tankcontainer, weil das Marktumfeld nach wie vor attraktive Investitionsbedingungen aufweise. Die weltweite Tankcontainerflotte wachse seit Jahren durchschnittlich um neun Prozent - im vergangenen Jahr verzeichnete sie sogar ein Plus von rund elf Prozent. Das Einsatzgebiet der langlebigen Transportboxen ist vielfältig, Tankcontainer transportieren die unterschiedlichsten Flüssiggüter wie etwa Chemikalien, Speiseöle sowie Nahrungsmittel wie Orangensaft, aber auch Whiskey und sogar Früchte wie Beeren und Äpfel. Das aktuelle Angebot ist ein Nachfolgeprodukt zum schnell vergriffenen Buss Container Direkt 2017.

Den vollständigen Artikel lesen ...