Neue Geschichten mit und über Deutschlands wahrscheinlich bekannteste Glamour-Familie



- Montag, 5. Februar 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II



Während Carmen bei ihren Kollegen der hauseigenen Produktionsfirma nach dem Rechten sieht und zusammen mit ihrer Freundin Natascha einen stressigen und emotionalen Tag in Köln erlebt, ist Robert in Saint Tropez geblieben, um sich mit Freunden einen Drift-Wettbewerb zu liefern.



In Köln trifft Carmen sich mit ihrer alten Jugendfreundin Natascha. Doch an ein entspanntes Wiedersehen ist nicht zu denken, denn es steht einiges auf dem Programm: Zunächst muss Carmen in der eigenen Produktionsfirma nach dem Rechten sehen, bevor es zur Designerin geht, um das Outfit für ihren Musikvideo-Dreh abzuholen. Damit der Look auch rund ist, steht natürlich noch ein Friseurbesuch an. Unter der Regie von Freund Gregor Glanz wird am nächsten Tag das Video für Carmens neues Projekt aufgenommen. Wird die Powerfrau mit dem Ergebnis zufrieden sein?



Von all dem Stress bekommt Robert hingegen nichts mit. Zusammen mit seinen Freunden testet er eine Marktneuheit: Mit sogenannten Drift-Trikes liefern sich die Männer einen Drift-Contest durch Saint Tropez. Das ist ein Freizeitprogramm ganz nach dem Geschmack des PS-liebenden Millionärs.



