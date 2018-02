Tokio, Japan (ots) -



Die NTT Group zeigt ihre Neuheiten auf dem Mobile World Congress 2018. Das Unternehmen arbeitet mit verschiedenen Partnern zusammen, um Mehrwerte für jede Branche zu bieten. Dazu gehören B2B2X Szenarien, die Technologien wie künstliche Intelligenz, IoT und 5G einsetzen.



Zu den Highlights gehören:



1) 5G



Zeigt die 5G Vorteile hinsichtlich niedriger Latenz, hoher Datenraten / Kapazitäten und einer enormen Anschlussdichte in einer Live-Demo. Hierbei erstellt ein Roboter Kalligrafien.



2) Sport & Kultur



- Intelligentes Stadion



Präsentiert eine sichere Einlasskontrolle in den VIP-Raum eines Stadions auf Basis von Gesichtserkennung sowie Inhalte, die basierend auf Spracherkennung mit den persönlichen Vorlieben abgeglichen werden.



- Autorennen und Radrennsport



Das Sammeln und Analysieren von Rennfahrzeugdaten bietet Teams einen Wettbewerbsvorteil. Engagement von Fans wird durch neue Seherlebnisse verstärkt.



3) Mobilität & Logistik



- Schiffnavigationskontrolle



Optimierter Schiffsbetrieb sowie Fehlervorhersage und Geräte-Fehlfunktionen, die sich durch die Analyse von Schiffsdaten verhindern lassen. Edge Computing und künstliche Intelligenz (KI) kommen hier zum Einsatz.



4) Produktion



- Smart Factory



Mensch-Maschine-Kollaboration setzt auf Technologien wie Edge Computing, verteilte Anwendungen und Fehlererkennung in Echtzeit - und reduziert so Ausfallzeiten.



- Arbeitnehmer-Sicherheitsmanagement



Zeigt, wie sich ein effektives Sicherheitsmanagement dank Sensoren erreichen lässt, die von Mitarbeitern getragen werden.



5) Landwirtschaft



- Intelligente Landwirtschaft, Nutztierhaltung und Fischerei



Eine Hersteller-Förderinitiative setzt KI und Sensortechnologie ein und liefert so einen Mehrwert im Hinblick auf das Produktwachstum.



6) Leben & Umwelt



- Kontrollsystem, dass das Wildern von geschützten Arten verhindert



So lässt sich eine sichere Umgebung für geschützte Arten schaffen. Über IoT vernetzt, kontrolliert und trackt das System menschliche Aktivitäten in diesen Gebieten.



- Hochauflösende digitale 3D Karte AW3D



Die 3D-Reliefkarten der Regionen werden auf Basis eines digitalen Höhenmodells mit einer Auslösung von fünf Metern erstellt. Sie ermöglichen weltweite Vermessungen und Simulationen der Umgebung sowie Stadtentwicklungsstudien.



Weitere Informationen finden Sie auf der Mobile World Congress Website der NTT Group: http://www.ntt.co.jp/activity/mwc/en/index.html



Über die NTT Group



Die NTT Gruppe besteht aus verschiedenen Technologieunternehmen und ist eine der führenden ITK-Holdings. Das NTT Group Netzwerk verfügt über Niederlassungen rund um den Globus und stellt Kunden eine breite Palette an Services und Support sowie eine Vielzahl von Experten zur Verfügung. Die NTT Group bietet eine Bandbreite von Informations- und Kommunikationsservices: Sie reicht von Breitband-Zugang bis hin zu Systemintegration. Hinzu kommt eine weltweit führende Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Das Unternehmen hat einen konsolidierten Betriebsertrag von 1.539,8 Milliarden Yen, einen konsolidierten Betriebsumsatz von 11.391 Milliarden Yen, circa 275.000 Mitarbeiter sowie mehr als 240 Rechenzentren. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website: www.ntt.co.jp.



