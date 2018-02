Hamburg (ots) -



Vom 2. bis zum 4. Februar 2018 präsentiert NATIONAL GEOGRAPHIC die Fotoausstellung "Phänomenal! - NATIONAL GEOGRAPHIC zeigt die Welt, wie Sie sie noch nie gesehen haben" mit 48 einzigartigen Aufnahmen aus der ganzen Welt. Die Ausstellung ist auf der MUNDOLOGIA 2018 zu sehen, dem Festival für Fotografie-, Abenteuer- und Reisebegeisterte.



NATIONAL GEOGRAPHIC entführt die Besucher in eine Welt der Wunder. In fünf verschiedenen Themenwelten zeigt die Ausstellung berührende Augenblicke genauso wie spektakuläre Naturereignisse.



Die Beziehung zwischen Mensch und Natur zieht wie ein roter Faden durch die Ausstellung: So hielt NATIONAL GEOGRAPHIC-Fotograf Cesare Naldi den einzigartigen Moment fest, in dem sich ein Elefant und sein Treiber begegnen. Außerdem umfasst die Ausstellung Arbeiten von bedeutenden NATIONAL GEOGRAPHIC-Fotoreportern wie Carsten Peter, Jody MacDonald, Frans Lanting, Stephen Alvarez oder Robert Clark.



Florian Gless, Chefredakteur NATIONAL GEOGRAPHIC: "Der Kern von NATIONAL GEOGRAPHIC ist die Lust an unserer Welt. Wir entdecken sie noch immer, wir schreiten weiter voran, und wir zeigen ungesehene Bilder. Der Pioniergeist unserer Marke spiegelt sich in der Ausstellung 'Phänomenal!' wieder, in der wir die spektakulärsten Momente unserer Expeditionen und Recherchereisen versammelt haben. Der Besucher wird Motive entdecken, die aus der täglichen Bilderflut herausragen."



Nach der Schau wird die Ausstellung an weiteren Orten in ganz Deutschland gezeigt. Weitere Informationen unter www.nationalgeographic.de.



Als Medienpartner präsentiert NATIONAL GEOGRAPHIC außerdem Markus Lanz' Multimediashow "Grönland. Meine Reisen ans Ende der Welt". Mit seinen Fotos und Filmaufnahmen lässt Lanz das Publikum beim Eröffnungsvortrag der MUNDOLOGIA am 2. Februar an seinen Erlebnissen teilhaben.



