Hamburg - European Safe Bonds (ESBies) oder Sovereign Bond Backed Securities (SBBS). Neue Wertpapiere für die Eurozone sind schon länger ein ganz heißes Thema, Stichwort Euro-Bonds, so Sintje Boie von der HSH Nordbank AG.Doch nach den vorliegenden Vorschlägen sollten ESBies ganz anders funktionieren. Jedes Euro-Land emittiere weiterhin seine Staatsanleihen allein und hafte für diese. Ein Teil dieser Papiere werde nun als Pool für die Strukturierung der ESBies genutzt: Sie würden gebündelt und an eine private oder öffentliche Schuldenagentur ausgelagert, wobei der Kapitalschlüssel der einzelnen Euro-Staaten bei der EZB den genauen Anteil jedes Landes im Anleihenpool vorgebe. Anschließend würden sie in verschiedene Tranchen mit unterschiedlicher Seniorität unterteilt. Die werthaltigste Tranche - die Senior-Tranche - solle dabei als sichere Anlage fungieren, während die riskanteste Tranche - die Junior-Tranche oder Equity-Tranche - im Fall eines Zahlungsausfalls von Staatsanleihen die ersten Verluste zu tragen hätte.

