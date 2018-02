Stuttgart - Der Renditeanstieg an den Kapitalmärkten hat sich im Wochenverlauf fortgesetzt, so die Börse Stuttgart.Zehnjährige Bundesanleihen hätten am Donnerstag bei 0,73 Prozent rentiert. Das sei der höchste Stand seit Dezember 2015. Fünfjährige Schuldtitel der Bundesrepublik hätten erstmals seit Ende 2015 einen leicht positiven Zinssatz abgeworfen. Die jüngste Auktion fünfjähriger Bundestitel (ISIN DE0001141778/ WKN 114177) am Mittwoch habe deutlich profitieren können. Die durchschnittliche Zuteilungsrendite habe 0,08 Prozent betragen und sei damit in dieser Laufzeit erstmals seit dem September 2015 positiv gewesen. Am Donnerstag habe der Titel zwischenzeitlich bei 0,11 Prozent rentiert.

