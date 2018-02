Berlin - Ein großer Paukenschlag wurde befürchtet, erwartet oder vielleicht auch nur erhofft. Erfolgt ist noch nicht einmal ein leiser Gong, so Jan Gengel, CEFA, CIIA bei der Weberbank.Die Rede sei von der letzten Tagung der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Schuld für die Enttäuschung trage die Notenbank selbst. Habe sie doch mit der Veröffentlichung ihres Protokolls der vorangegangenen Sitzung Signale über eine frühere Richtungsänderung in der geldpolitischen Ausrichtung angedeutet. Doch Mario Draghi sei bei dem gleichen Stakkato geblieben. So habe er abermals betont, dass die Anleihekäufe bis mindestens September 2018 weitergeführt würden. Auch sollten sie im September nicht abrupt enden, sondern über weitere Zwischenschritte langsam auslaufen.

