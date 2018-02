Der kanadische Lebensmittelkonzern Saputo Inc. (ISIN: CA8029121057, TSE: SAP) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,16 CAD je Aktie ausbezahlen. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden damit 0,64 CAD ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 41,25 CAD entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,55 Prozent (Stand: 1. Februar 2018). Die nächste Auszahlung erfolgt am 16. März 2018 (Record date: 6. März 2018). ...

