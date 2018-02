Drei Millionen Industrieroboter soll es 2020 geben - davon viele Cobots, Roboter, die mit den Menschen Hand in Hand arbeiten. China setzt voll auf diesen Markt. Anleger zögern noch. Doch Künstliche Intelligenz ist im Alltag angekommen. Wie auch im Depot, Thomas Rappold von Silicon Valley Investing und Heiko Geiger von Vontobel? Die Cobots sind da. Ist künstliche Intelligenz damit in unserem Alltag angekommen. Was kann sie? Was können diese helfenden Roboter? Welche Unternehmen können heute schon Künstliche Intelligenz? Gibt es die in Reinkultur überhaupt? Thomas Rappold von Silicon Valley Investing zeigt, wo welche Unternehmen investieren, wie sie aufgestellt sind. Heiko Geiger von Vontobel erklärt, wie Anleger die Top 20 handeln können.