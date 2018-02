Neben der Deutschen Bank sind vor allem Industrieunternehmen aus der zweiten und dritten Börsenreihe in den Fokus von Leerverkäufern gerückt. Die Investoren können mit sinkenden Aktienkursen Kasse machen.

Es ist ein spektakulärer Kursrutsch bei den Anteilsscheinen der Deutschen Bank, der zum Wochenschluss die Talfahrt des gesamten Aktienmarktes in Europa beschleunigt: Um mehr als sechs Prozent ist die Aktie eingebrochen, nachdem das Geldhaus am Freitagmorgen unerwartet schlechte Geschäftszahlen vorgelegt hat. Doch während die Hiobsnachricht die Anteilseigner der Deutschen Bank über 1,8 Milliarden an Börsenwert gekostet hat, dürfte der weltweit größte Hedgefonds Bridgewater kräftig vom der Mini-Crash profitiert haben: Die New Yorker Portfoliomanager hatten seit Montag massiv auf sinkende Notierungen bei der Deutschen Bank gewettet und vor zwei Tagen ihre sogenannten "Leerverkäufe" sogar ausgebaut. Das geht aus einem Leerverkaufs-Tool hervor, das Handelsblatt-Lesern zur Verfügung steht.

Die Online-Anwendung zeigt alle Leerverkäufe von Investoren ("Positionsinhaber"), die mehr als 0,5 Prozent der ausstehenden Aktien eines Unternehmens ("Aktiengesellschaft") ausmachen und im "Bundesanzeiger" veröffentlicht werden. Hintergrund: Die Namen dieser Spekulanten sind bekannt. Denn in der EU müssen Investoren den Regulierern melden, wenn sie mehr als 0,2 Prozent des Aktienvolumens eines Unternehmens für Leerverkäufe halten. Überschreitet die Order 0,5 Prozent des Volumens, wird dies publik gemacht - in Deutschland ist das dann dem "Bundesanzeiger" zu entnehmen.

Die Leerverkäufe des mehr als 160 Milliarden Dollar schwere Top-Hedgefonds Bridgewater gegen die Deutsche Bank belaufen sich laut dem Handelsblatt-Tool auf 0,63 Prozent der ausgegebenen Aktien. Zunächst hatten die Profis demnach bei einem Aktienkurs von 15,49 Euro auf sinkende Notierungen gesetzt und ihren Wetteinsatz erhöht, nachdem die Deutsche-Bank-Aktie am Mittwoch auf 14,79 Euro gesunken war. Die Experten hatten den richtigen Riecher, denn inzwischen werfen Aktionäre ihre Dividendenpapiere für deutlich weniger als 14 Euro aus ihren Depots. Bridgewater dürfte einen zweistelligen Millionengewinn erzielt haben.

In der Regel sind es große professionelle Anleger die Börsenwetten auf fallende Notierungen eingehen - selbst wenn dies moralisch umstritten ist. Es handelt sich meist um Hedgefonds wie Bridgewater und andere institutionelle Akteure, die mit sogenannten Leerverkäufen versuchen, Kursverluste in Depotgewinne umzumünzen. Hinweise auf solche Spekulationen sind auch für Privatanleger interessant. Sei es als frühes Warnsignal für eigene Depotpositionen - oder, um sich den Abwärtswetten der Profis anzuschließen und ebenfalls davon zu profitieren.

Nicht nur bei der Deutschen Bank wittern Kurspessimisten derzeit Chancen auf satte Gewinne: Am hiesigen Aktienmarkt stehen momentan im Fokus von Leerverkäufern vor allem drei bekannte Industrieunternehmen aus der zweiten und dritten Börsenreihe.

Ihre Wetten auf sinkende Kurse ausgebaut haben Investoren laut dem Handelsblatt-Tool in dieser Handelswoche etwa bei den Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...