Verbraucherschutzminister fordern rasch die Einführung einer Musterklage. Nur so könnten VW-Geschädigte eine Verjährung ihrer Ansprüche verhindern.

Die Verbraucherschutzminister der Länder und der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) wollen verhindern, dass Ansprüche von VW-Kunden gegen Volkswagen in der Abgasaffäre verjähren. Nachdem Union und SPD in den Sondierungsgesprächen für eine Große Koalition bereits darin einig waren, für Fälle mit vielen Betroffenen wie beim Diesel-Skandal künftig kollektive Klagerechte einzuführen, sei es nunmehr "dringend geboten, ein Gesetzgebungsverfahren einzuleiten", schreiben der Saar-Verbraucherschutzminister Reinhold Jost (SPD), der den Vorsitz der Verbraucherschutzministerkonferenz innehat, sowie der Vorstand des Bundesverbandes, Klaus Müller, in einem gemeinsamen Brief an die Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU), Martin Schulz (SPD) und Horst Seehofer (CSU). Das Schreiben liegt dem Handelsblatt vor.

Aus Sicht von Verbraucherschützern ist es höchste Zeit, nun endlich einen Rechtsrahmen zu schaffen. Denn für Geschädigte wie etwa im Dieselskandal um Volkswagen tickt die Uhr: Bislang muss jeder betroffene Autobesitzer wegen manipulierender Abgas-Steuerungen individuell klagen. Damit trägt er auch das Risiko, auf den Prozesskosten sitzen zu bleiben. Hinzu kommt, dass mögliche Ansprüche mit Ablauf des Jahres 2018 verjähren.

Die Union hatte indes den Entwurf für eine Musterfeststellungsklage von Justizminister Heiko Maas (SPD) zuletzt blockiert. Dessen Pläne sahen im Prinzip vor, Massenfälle mit einer Klage eines Verbands vor Gericht zu bringen. Das Urteil zu einer solchen Musterklage wäre dann Basis für Entscheidungen zu jedem Einzelfall oder für Vergleiche.

Jost und Müller halten den von Maas schon Ende 2016 vorgelegten Entwurf für "zielführend und vernünftig". Daher sollte er "Ausgangspunkt für ein parlamentarisches Verfahren sein". Im Detail sollte es aus ihrer Sicht noch zu Verbesserungen kommen. Im vorliegenden Gesetzentwurf hänge die "Verjährungshemmung" davon ab, dass sich Verbraucher in ein noch einzurichtendes Klageregister eintragen. "Hier wäre zu prüfen, ob ...

