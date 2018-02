FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat wegen der US-Steuerreform und einer milliardenschweren Belastung im vierten Quartal einen höheren Verlust als im Vorjahr geschrieben. Ohne Berücksichtigung der Sonderposten schnitt der Konzern besser ab als am Markt erwartet. Im vorbörslichen Handel in den USA steigt die Aktie 1,6 Prozent.

Für das Schlussquartal meldete das Unternehmen einen Verlust von 872 Millionen US-Dollar oder 0,32 Dollar je Aktie. Im Vorjahr hatte sich der Fehlbetrag auf 594 Millionen bzw 0,22 Dollar belaufen. Die Steuerreform belastete das Ergebnis mit 2,6 Milliarden Dollar. Bereinigt verdiente Merck 0,98 nach 0,89 Dollar je Anteil. Analysten hatten mit einem Ergebnis von 94 Cent je Aktie gerechnet. Der Umsatz stieg auf 10,43 von 10,12 Milliarden Dollar.

Für 2018 plant Merck mit einem Umsatz von 41,2 bis 42,7 Milliarden Dollar und einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 4,08 bis 4,23 Dollar.

