München - "Alarmsignal vom Anleihemarkt" titelte schon vor rund drei Wochen boerse.ard.de, so die Merck Finck Privatbankiers im aktuellen "Wochenausblick". In der Tat: Die anziehenden Anleiherenditen würden auf die Stimmung an den Aktienmärkten drücken. Mit den aktuellen Anstiegen sei dies bereits früh im Jahr zum Schlüsselthema geworden.

