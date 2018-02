Wien - Der Preis für ein Fass Brent hat sich in der Zeit von Ende Juni 2017 bis Ende Januar 2018 um 44% verteuert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Die Analysten der RBI hatten zwar Ende Mai einen deutlichen Anstieg (+21%) für diesen Zeitraum prognostiziert, das Ausmaß mit einem zwischenzeitlichen Überschreiten der USD 70-Marke hatten sie jedoch so nicht erwartet.

