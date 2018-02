Unterföhring (ots) - Wer erinnert sich an ...1982? Im Geburtsjahr von Elyas M'Barek gewinnt Nicole mit "Ein Bisschen Frieden" den Eurovision Song Contest für Deutschland, der erste C64 kommt auf den Markt, Helmut Kohl wird Bundeskanzler und ABBA trennen sich. SAT.1 sichert sich die Rechte an der niederländischen Erfolgsshow "A Year to Remember" von Talpa. In jeder Ausgabe der Show begeben sich der Moderator und seine prominenten Gäste auf eine Zeitreise in ein erinnerungswürdiges Jahr aus der Vergangenheit, in der sich alles nur um dieses eine Jahr dreht - angefangen bei den Outfits, über die Einspieler oder die Studio-Aktionen, bis zur jahresgemäß eingerichteten "Wohnzimmer"-Kulisse.



"A Year to Remember" begeisterte die Zuschauer in den Niederlanden mit Spitzenquoten von bis zu 41,8 Prozent in der Kernzielgruppe (20-49 Jahre).



SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "Mit 'A Year to Remember' zeigt John de Mol in den Niederlanden einmal mehr sein außergewöhnliches TV-Gespür. Das Format vereint Nostalgie, Game, Quiz, Zeitreise und große Prime-Time-Unterhaltung in einer Show, an die man sich gerne erinnern wird!"







