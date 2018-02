Köln (ots) - DKMS ruft jeden Einzelnen auf: Lasst Euch als Stammzellspender registrieren!



Forschung zur Blutkrebsbehandlung muss aktiv verbessert werden: "Es sterben einfach noch zu viele Menschen"



Köln: Junger Karnevalist kämpft um sein Leben - Dennis (33) sucht dringend einen Stammzellspender



Der Weltkrebstag 2018 steht unter dem Motto: "Wir können. Ich kann." Damit betont die Internationale Vereinigung gegen Krebs (UICC): Jeder kann sich gegen Krebs engagieren - egal ob als Einzelperson oder in einer Gruppe. Ein Motto, das die DKMS im Sinne ihrer Aufgabe aufgreift, den Fokus der Aufmerksamkeit aktiv auf die Bekämpfung von Blutkrebs zu lenken: Denn jeder gesunde Erwachsene von 17 bis 55 Jahren kann als potenzieller Stammzellspender Lebenschancen für Blutkrebspatienten ermöglichen. Deshalb lautet der Appell an jeden Einzelnen, sich registrieren zu lassen - jetzt unter https://www.dkms.de!



Alle 35 Sekunden erkrankt weltweit ein Mensch an Blutkrebs, in Deutschland alle 15 Minuten. Derzeit leben rund 123.000 Menschen in Deutschland mit einer Blutkrebserkrankung. Jedes Jahr sterben hierzulande über 18.000 Patienten daran oder an anderen bösartigen Erkrankungen des blutbildenden Systems.



Für den akut an Leukämie erkrankten Tanzkommandanten Dennis (33) findet am Samstag, 3. Februar 2018, eine Registrierungsaktion in der Kölner Friedenskirche statt. Ein Fall, den das Rheinland zur Karnevalszeit berührt und mobilisiert. Jeder kann Dennis und anderen helfen und sich jetzt als Stammzellspender registrieren lassen. https://mediacenter.dkms.de/news/dennis-aktion/



Um die bestmögliche Behandlung für Patienten zu finden und Stammzelltransplantationen wirksamer und erfolgreicher zu machen, fördert die DKMS Forschung auf dem Gebiet der Blutkrebsbehandlung und forscht dazu mit ihrer eigenen Clinical Trials Unit (CTU) auch selbst. "Es sterben einfach noch zu viele Menschen", so Prof. Dr. med. Johannes Schetelig, Leiter der Clinical Trials Unit (CTU). https://mediacenter.dkms.de/news/forschung-rettet-leben/



