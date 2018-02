In einem sehr schwachen Marktumfeld werden die Zahlen der Deutschen Bank entsprechend aufgenommen. Zeitweise fällt die Aktie um sieben Prozent. Im Gesamtjahr erzielte die Deutsche Bank anders als in den beiden Vorjahren vor Steuern zwar wieder einen Gewinn. Unter dem Strich meldete sie aber den dritten Jahresverlust in Folge. Besonders die US-Steuerreform wirkte sich negativ aus, aber auch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...