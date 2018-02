In jedem Meeting wird auf dem Handy gedaddelt. Herr K. fragt sich: Wie hat man eigentlich vor Smartphones Konferenzen geführt - und überlebt?

Eigentlich ist alles wie immer: Herr K. sitzt mit sechs Kollegen in einem Konferenzraum, und niemand hört ihm zu. Es ist ein Jour fixe, Kick-off oder Impuls-Summit. So genau weiß das auch Herr K. jetzt gerade nicht, obwohl er sich dunkel erinnert, dass er selbst der Einladende war.

Jedenfalls ist es kein Townhall-Meeting. Und auch ein Hackathon sieht anders aus. So was hatten sie neulich erst. Obwohl Herr K. als digitale Blindschleiche ohnehin nicht eingeladen war, sah er in der Firma den ganzen Tag junge Menschen herumschlurfen, die mit allen Nerd-Klischees aufs Engste vertraut schienen: Kapuzenshirts, algenfarbene Smoothies in Fjällräven-Rucksäcken und Laptops, die nur noch von Aufklebern der letzten zehn re:publicas und C3-Cons zusammengehalten wurden.

Vielleicht ist das hier auch eine Con? "Lassen Sie uns also gemeinsam in der nächsten halben Stunde proaktiv?..." hört Herr K. sich selbst beim Reden zu, ohne zu verstehen, worum es ihm geht. Er kann das. Abrufbare Textbausteine zusammenbasteln, auf dass sie einen konsequent sinnfreien Zusammenhang ergeben. Und während er so darüber redet, dass "der Effizienz-Bias ...

