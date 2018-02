Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Um Fehlentwicklungen beim Ausbau der Windenergie an Land im Zusammenhang mit Bürgerenergiegesellschaften zu verhindern, soll nach einem Beschluss der Länder des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geändert werden. Der Bundesrat beschloss bei seiner Sitzung in Berlin, einen entsprechenden Gesetzentwurf in den Bundestag einzubringen. Er sieht vor, die Sonderregelungen für Bürgerenergiegesellschaften bei sämtlichen Ausschreibungen im Jahr 2018 und im ersten Halbjahr 2019 auszusetzen und das Fördervolumen vorübergehend schrittweise zu erhöhen.

Der Bundesrat kritisierte "wirtschaftliche Verwerfungen bei nicht-privilegierten Windanlagenherstellern" infolge der mit dem EEG 2017 eingeführten Privilegien für Bürgerenergiegesellschaften. Diese könnten sich zum Beispiel ohne bundesimmissionsschutzrechtliche Genehmigung an Ausschreibungen beteiligen und erhielten mehr Zeit für die Realisierung der Projekte. Dies habe im Jahr 2017 dazu geführt, "dass Bürgerenergieanlagen nahezu alle Ausschreibungen gewannen". Die eigentlich als Ausnahme vorgesehene Privilegierung sei damit zur Regel geworden.

In der Praxis seien dabei "allerdings einige wenige Projektierer zum Zuge" gekommen, die als Dienstleister neu gegründeter Bürgergesellschaften aufgetreten seien, monierte die Länderkammer. Mit dem EEG 2017 war die Förderung von Onshore-Windenergieanlagen auf Ausschreibungen umgestellt worden.

Entwurf wird der Regierung zugeleitet

Der Bundesrat befürchtet nach Angaben seiner Pressestelle zudem, dass es zu einer Ausbaulücke komme, wenn die Bürgerenergiegesellschaften von der verlängerten Frist zur Realisierung der Projekte Gebrauch machten. Daher forderte er eine Reduzierung der Realisierungsfrist und die schrittweise Erhöhung der Ausschreibungsvolumen auf bis zu 1.650 Megawatt im Jahr 2018. Der Gesetzentwurf werde nun der Bundesregierung zugeleitet, die innerhalb von sechs Wochen dazu Stellung nehmen könne. Anschließend lege sie beide Texte dem Bundestag zur Entscheidung vor.

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) begrüßte die Entscheidung des Bundesrates, einen Entwurf zur Änderung des EEG in den Bundestag einzubringen. Damit habe der Gesetzgeber unter anderem die Möglichkeit, die Bürgerenergie-Ausnahme "noch stärker zu akzentuieren und auszugestalten". Der VKU setze sich über den Vorschlag des Bundesrats hinaus aber für eine weitergehende Novellierung der Bürgerenergie-Ausnahme ein. Diese solle in den Ausschreibungen vor allem unter besonderen Schutz gestellt werden, "wenn viele Bürger vor Ort daran beteiligt sind".

Auch der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) äußerte sich positiv. "Wir begrüßen die Initiative des Bundesrats, gleiche Wettbewerbsbedingungen bei den Ausschreibungen für Windenergie an Land herzustellen", erklärte BDEW-Hauptgeschäftsführer Stefan Kapferer. "Die Privilegierung von Bürgerenergiegesellschaften war als Ausnahme geplant." Die bisherigen Ergebnisse der Ausschreibungen zeigten jedoch, dass diese Privilegierung zur Regel geworden sei. Künftig sollten "grundsätzlich alle Bieter die gleichen Voraussetzungen erfüllen müssen", forderte er.

