INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.804,80 -0,62% +4,81% Euro-Stoxx-50 3.541,28 -1,01% +1,07% Stoxx-50 3.159,68 -0,70% -0,57% DAX 12.845,14 -1,22% -0,56% FTSE 7.473,76 -0,22% -2,57% CAC 5.394,75 -1,10% +1,55% Nikkei-225 23.274,53 -0,90% +2,24% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,2 +4

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,69 65,8 -0,2% -0,11 +8,7% Brent/ICE 69,34 69,65 -0,4% -0,31 +4,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.345,56 1.348,55 -0,2% -3,00 +3,3% Silber (Spot) 17,17 17,24 -0,4% -0,07 +1,4% Platin (Spot) 1.000,85 1.007,95 -0,7% -7,10 +7,7% Kupfer-Future 3,21 3,21 -0,1% -0,00 -2,9%

Die Ölpreise tendieren nach den Gewinnen am Donnerstag seitwärts. Allmählich setze sich die Überzeugung durch, dass die weltweit gute Konjunktur die Nachfrage befeuern werde, merken die Analysten der ANZ Bank an. Die rekordhohe US-Ölproduktion verliere dadurch etwas an Schrecken.

AUSBLICK AKTIEN USA

Konnten sich die US-Börsen an den vergangenen Tagen der vor allem in Europa zu beobachtenden Abwärtstendenz noch weitgehend entziehen, deuten sich für den Start am Freitag schwächere Kurse an. Getrübt wird die Stimmung für Aktien durch das steigende Zinsniveau. Die Zehnjahresrendite in den USA liegt mittlerweile bei 2,79 Prozent. Damit gewinnen Anlagen in vermeintlich sicheren Anleihen in Relation zu riskanteren Aktienengagements immer mehr an Attraktivität. Zudem befinden sich die US-Aktien immer noch nahe an ihren Rekordhochs. Vor Beginn des Handels stehen allerdings noch die US-Arbeitsmarktdaten für Januar auf dem Programm. Sie könnten neue Erkenntnisse über die Inflation liefern, denn mit der Zahl der neuen Stellen wird auch die Entwicklung der Stundenlöhne mitgeteilt. Steigende Löhne gelten als eine Art Vorbote für eine anziehende Inflation. Als insgesamt gemischt ausgefallen werden die Quartalszahlen von Apple, Amazon und Alphabet (Google) bezeichnet, allesamt veröffentlicht nach dem Handelsende am Vorabend. Vorbörslich auf Nasdaq.com liegen Apple knapp im Plus, Amazon rund 5 Prozent höher und Alphabet knapp 4 Prozent im Minus.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

13:30 US/Sprint Corp, Ergebnis 3Q, Overland Park

14:00 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q, Irving

14:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 4Q, San Ramon

Im Laufe des Tages:

- DE/Uniper SE, Ablauf der erweiterten Andienungsfrist im

Rahmen der Fortum-Offerte

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Bechtle, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Arbeitsmarktdaten Januar Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +177.000 gg Vm zuvor: +148.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,1% zuvor: 4,1% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,20% gg Vm zuvor: +0,34% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Januar (2. Umfrage) PROGNOSE: 95,0 1.Umfrage: 94,4 zuvor: 95,9 16:00 Auftragseingang Industrie Dezember PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Schwächer - Die Stimmung an den Aktienmärkten in Europa bleibt gedrückt. Der bei rund 1,25 Dollar auf hohem Niveau notierende Euro und weiter steigende Renditen an den Anleihemärkten verderben den Anlegern die Laune. Die Rendite der Bundesanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren erreichte im Tageshoch 0,75 Prozent, der höchste Stand seit 2015. Mit steigenden Renditen gewinnen Anleihen zunehmend an Attraktivität. Neue Impulse könnten am Nachmittag vom US-Arbeitsmarktbericht ausgehen. Deutsche Bank geben nach Vorlage der Quartalszahlen um 5,3 Prozent nach. Das größte deutsche Kreditinstitut hat für das vergangene Jahr den dritten Verlust in Folge ausgewiesen. Das war zwar erwartet worden, der Verlust ist aber höher als zuvor geschätzt ausgefallen. Außerdem setzte sich die Erosion der Erträge fort, vor allem im wichtigen Handelsgeschäft. Nach Vodafone am Vortag finden die Anleger nun keinen Gefallen an den Zahlen von BT Group. In schwierigen Wettbewerbsumfeld sind die Umsätze im dritten Quartal um rund 3 Prozent gefallen. Im TV-Geschäft hat das Unternehmen 5.000 Kunden verloren. BT Group geben um 5,2 Prozent nach. Etwas unterhalb der Erwartung ist nach Aussage der ING Bank das Wachstum der Sparte LED bei Philips Lighting ausgefallen. Die Aktie verliert 3,1 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % Fr, 8:20 Do, 18:13 % YTD EUR/USD 1,2490 -0,13% 1,2508 1,2491 +4,0% EUR/JPY 137,22 +0,23% 137,16 136,78 +1,4% EUR/CHF 1,1605 +0,13% 1,1588 1,1595 -0,9% EUR/GBP 0,8779 +0,10% 0,8769 1,1405 -1,3% USD/JPY 109,87 +0,37% 109,65 109,50 -2,5% GBP/USD 1,4226 -0,26% 1,4264 1,4245 +5,3% Bitcoin BTC/USD 7.839,80 -12,42% 8.568,25 8.983,01 -45,42

Beim Euro/Dollar-Paar tut sich wenig, der Euro verteidigt seine jüngsten Gewinne weitgehend. Zum Yen zieht der Dollar derweil weiter an, weil in den USA die Zinsen weiter anziehen, während die japanische Notenbank gerade erst wieder betonte, noch nicht an eine Straffung ihrer Geldpolitik zu denken. Der Bitcoin stürzt derweil weiter ab und kämpft mit der 8.000er Marke. Vor Wochenfrist kostete er noch fast 12.000 Dollar. Beobachter erklären den Kursverfall damit, dass immer mehr Regierungen weltweit den Handel mit Kryptowährungen einschränken. Zuletzt hatte am Donnerstag der indische Finanzminister Arun Jaitley gesagt, die Regierung des Landes erachte Kryptowährungen nicht als legales Zahlungsmittel.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Leichter - An den meisten ostasiatischen Börsen ist es am Freitag abwärts gegangen, nachdem einige wichtige Unternehmen mit ihren Quartalsbilanzen enttäuscht haben. Viele Anleger hielten sich zudem vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am späteren Freitag zurück. Daneben verunsicherten die global jüngst stark gestiegenen Anleiherenditen und dämpften das Interesse an Aktien. Die Aktien der Investmentbank Nomura verloren 2,9 und die der Fluggesellschaft ANA Holdings 4,1 Prozent. Beide Unternehmen hatten Geschäftszahlen vorgelegt, die nicht überzeugten. Sony schlossen 1,9 Prozent im Plus. CEO Kazuo Hirai, der das Unternehmen in den vergangenen sechs Jahren saniert hat, wird zum 1. April seinen Posten aufgeben und Chairman von Sony werden. Sein Nachfolger als CEO wird der bisherige Finanzvorstand Kenichiro Yoshida. Die Personalie wurde positiv aufgenommen, weil Yoshida die Kosten des Konzerns drastisch gesenkt hat und ohnehin als Nachfolger gehandelt wurde. Nach Börsenschluss legte Sony Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor, die besser als erwartet ausfielen. In Seoul belastete ein Minus von 4,3 Prozent beim Schwergewicht Samsung. Der eher pessimistische Ausblick von Apple habe Zweifel an den Ertragsaussichten von Samsung gweschürt, hieß es. Die Aktie des Chipherstellers SK Hynix büßte 3 Prozent ein.

CREDIT

Unbeschadet vom Rücksetzer an den Aktien- und Rentenmärkten bleiben die Spreads an den Kreditmärkten sehr niedrig. Sie profitieren einerseits von der guten Konjunktur, andererseits bleibe aber auch das Angebot erst einmal noch niedrig, heißt es am Markt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Allianz übernimmt Schadensversicherer in Sri Lanka

Die Allianz baut ihren Marktanteil im Schadensversicherungsgeschäft auf Sri Lanka aus. Der Münchener Versicherungskonzern übernimmt für umgerechnet 85,9 Millionen Euro die im Fahrzeug-, Feuer- und Krankenversicherungsgeschäft tätige Janashkthi General Insurance von deren Mutterkonzern.

Deutsche Bank mit Milliardenverlust im vierten Quartal

Die Deutsche Bank hat im vierten Quartal sowohl vor als auch nach Steuern erneut einen Verlust eingefahren. Außerdem setzte sich die Erosion der Erträge fort, vor allem im wichtigen Handelsgeschäft. Im Gesamtjahr erzielte die Bank anders als in den beiden Vorjahren vor Steuern zwar wieder einen Gewinn in Milliardenhöhe. Unter dem Strich meldete sie aber den dritten Jahresverlust in Folge.

Deutsche-Bank-CEO: Diesjährige Boni-Anhebung "einmalige Investition"

Deutsche-Bank-Chef John Cryan hat die diesjährige Anhebung der Bonuszahlungen in seinem Hause trotz der schwachen Ergebnisse im zurückliegenden Jahr gerechtfertigt. Er sprach von einer "einmaligen Investition, um der neuen Führung unserer Unternehmens- und Investmentbank die Chance zu geben, unsere Marktposition zu sichern und auf ausgewählten Geschäftsfeldern auszubauen."

Asset Management der Deutschen Bank vor IPO mit Nettozuflüssen

Die Vermögensverwaltung der Deutschen Bank hat im vergangenen Jahr wieder Milliarden einwerben können. Wie die Bank mitteilte, erzielte das Asset Management 2017 Nettoneugeldzuflüsse von 16 Milliarden Euro. Im Vorjahr hatte die Sparte, die als eigenständiges Unternehmen innerhalb des Konzerns unter der globalen Marke DWS an den Start gehen wird, Abflüsse von 41 Milliarden Euro zu verkraften.

Centrotec schafft gesenkte Prognose und sieht 2018 Wachstum

Mit einem Umsatz von 594 Millionen Euro hat der Heizungs- und Klimagerätehersteller Centrotec Sustainable im vergangenen Jahr das obere Ende seiner Zielspanne erreicht. Das Unternehmen erklärte, auch das operative Ergebnis werde nach jetzigem Stand innerhalb der zuletzt genannten Prognosebandbreite von 28 bis 30 Millionen Euro liegen. 2018 will Centrotec seine Einnahmen aus eigener Kraft auf 600 bis 620 Millionen Euro steigern.

Instone setzt Preisspanne auf 21,50 bis 25,50 Euro fest

Das Immobilienunternehmen Instone Real Estate hat die Preisspanne für seinen geplanten Börsengang auf 21,50 Euro bis 25,50 Euro je Aktie festgelegt. Instone will 7 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung bei institutionellen Investoren platzieren. Damit könnten dem Unternehmen in der Spitze bis zu 178,5 Millionen Euro zufließen.

Philips Lighting verdient im 4. Quartal ein Drittel weniger

Der Beleuchtungshersteller Philips Lighting hat im vierten Quartal gut ein Drittel weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn fiel um 34 Prozent auf 42 Millionen Euro, wie das niederländische Unternehmen mitteilte. Die Dividende soll aber um 14 Prozent auf 1,25 Euro je Aktie erhöht werden.

National Grid gibt 2-Milliarden-Steuergutschrift an Kunden weiter

Der britische Übertragungsnetzbetreiber National Grid rechnet für das laufende Fiskaljahr mit einer unbaren Gutschrift von rund 2 Milliarden Dollar als Folge der Steuerreform in den USA. In der Bilanz des Geschäftsjahres, das am 31. März endet, werde diese Gutschrift als Sondereffekt ausgewiesen. Man werde sie über einen Zeitraum von 20 bis 30 Jahren an die Kunden weiterreichen, erklärte National Grid.

Uniper-Käufer Fortum kann Umsatz und Gewinn deutlich steigern

Der Uniper-Käufer Fortum hat im vergangenen Jahr deutlich mehr verdient. Der Stromkonzern steigerte seinen Gewinn gegenüber dem Vorjahr um 75 Prozent auf 882 Millionen Euro. Der Umsatz legte um knapp 900 Millionen Euro auf 4,5 Milliarden zu. Das Unternehmen will seinen Anteilseignern, darunter mehrheitlich der finnische Staat, wiederum 1,10 Euro pro Anteilsschein als Dividende ausschütten.

BT bleibt bei Gewinn und Umsatz hinter Erwartungen zurück

Der britische Telekomkonzern BT hat im dritten Geschäftsquartal trotz rückläufiger Umsätze seinen Gewinn gesteigert. Die Zahlen blieben allerdings leicht unter den Erwartungen. Die Jahresprognose bestätigte die BT Group plc. In den drei Monaten bis Ende Dezember stieg der Vorsteuergewinn auf 660 Millionen britische Pfund, von 526 Millionen Pfund im Vorjahresquartal. Analysten hatten im Konsens mit 661 Millionen Pfund etwas mehr erhofft.

Astrazeneca verzeichnet Gewinneinbruch wegen höherer Kosten

Der britische Pharmakonzern Astrazeneca hat im vierten Quartal trotz höherer Umsätze einen Gewinneinbruch wegen steigender Kosten verzeichnet. Die Erwartungen des Marktes verfehlte die Astrazeneca plc damit. Den Gewinn je Aktie sieht der Konzern im laufenden Jahr zudem geringer.

Mattel setzt im Weihnachtsquartal 12 Prozent weniger um

Der US-Spielzeughersteller Mattel hat im wichtigen Weihnachtsquartal nur wenig Nachfrage bei den auf Kleinkinder ausgerichteten Marken verzeichnet. Zudem belastete die Insolvenz des Einzelhändlers Toys "R" Us das Geschäft des für die Barbie-Puppe bekannten Herstellers. Der Umsatz ging deutlich zurück. Unter dem Strich schrieb das Unternehmen rote Zahlen. Mattel hatte die Anleger bereits im Dezember vor einem schwachen Schlussquartal gewarnt.

Sony steigert Gewinn dank Playstation-Geschäft kräftig

Der japanische Unterhaltungs- und Technologiekonzern Sony hat seinen Gewinn im dritten Geschäftsquartal kräftig gesteigert und die Erwartungen übertroffen. Ein starkes Geschäft mit der Spielekonsole Playstation und mit Bildsensoren beflügelte das Wachstum. In den Monaten Oktober bis Dezember sprang der operative Gewinn auf 350,8 Milliarden Yen von 92,4 Milliarden Yen im Vorjahresquartal, wie die Sony Corp mitteilte.

Honda erhöht wegen US-Steuerreform die Jahresprognose

Honda profitiert massiv von der US-Steuerreform. Der japanische Auto- und Motorradhersteller hob seine Gewinnprognose für das im März endende Geschäftsjahr auf 1 Billion Yen an. Bislang galt eine Prognose von 585 Milliarden Yen.

