Metall-Arbeitgeber wollen "Lösung am Verhandlungstisch"

Im Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie haben die Arbeitgeber Verhandlungsbereitschaft signalisiert - zugleich aber ihre Ablehnung einer 28-Stunden-Woche mit einem Lohnausgleich für bestimmte Beschäftigte bekräftigt. "Wir wollen zurück an den Verhandlungstisch", sagte Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger am Freitag im ZDF-Morgenmagazin. Die Warnstreiks der IG Metall seien aus Sicht der Arbeitgeber "unnötig" und beschädigten auch das Lieferantenverhältnis mit ausländischen Unternehmen, kritisierte Dulger.

Länder wollen Ausschreibungen für Windkraftprojekte ändern

Um Fehlentwicklungen beim Ausbau der Windenergie an Land im Zusammenhang mit Bürgerenergiegesellschaften zu verhindern, soll nach einem Beschluss der Länder des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geändert werden. Der Bundesrat beschloss bei seiner Sitzung in Berlin, einen entsprechenden Gesetzentwurf in den Bundestag einzubringen. Er sieht vor, die Sonderregelungen für Bürgerenergiegesellschaften bei sämtlichen Ausschreibungen im Jahr 2018 und im ersten Halbjahr 2019 auszusetzen.

Chinas Bad Banks können faule Kredite kaum noch verdauen

Aktien von Chinas Großbanken ziehen derzeit kräftig an. Aber die Bad Banks, die angehalten sind, deren Bilanzen in Ordnung zu bringen, kommen kaum hinterher. Der Optimismus liegt unter anderem an höheren Zinsen im Reich der Mitte, mit denen Peking versucht, das Schuldenwachstum im Land einzudämmen. Investoren hoffen nunmehr, dass die höheren Sätze die Nettozinsmargen der Geldhäuser vergrößern, was generell ein sehr probater Gewinnmotor ist. Die Skepsis der Anleger läuft nun darauf hinaus, ob die Bad Banks wirklich in der Lage sind, die Flut von faulen Krediten zu verdauen.

Verzerrungen am Markt ermöglichen Wette des Jahrhunderts

Aktien sind im historischen Vergleich gerade besonders teuer, doch lange nicht so teuer wie langfristige Anleihen. Die britische Forschungsstiftung Wellcome Trust nutzt das jetzt aus: Sie leiht sich am Kapitalmarkt für 100 Jahre 750 Millionen Pfund, da das Geld billig zu haben ist. Sie investiert es in Aktien und streicht die Differenz ein. Wellcome-Investmentchef Nick Moakes sagt, dass ultralangfristige Bonds von Regeln verzerrt seien, die Versicherer und Pensionsfonds zwingen, solche zu jedem Preis zu kaufen. Dadurch entstehe eine übermäßige Nachfrage.

Bitcoin-Absturz geht weiter - Kurs fällt unter 8.000 Dollar

Der Bitcoin setzt seine Talfahrt am Freitagmittag beschleunigt fort und rutscht unter die Marke von 8.000 Dollar. Mit etwa 7.947 Dollar erreichte er den tiefsten Stand seit Mitte November. Vor Wochenfrist kostete die Kunstwährung noch fast 12.000 Dollar. Beobachter erklären den Kursverfall damit, dass immer mehr Regierungen weltweit den Handel mit Kryptowährungen einschränken.

SPD verstetigt sich in Umfragen bei unter 20 Prozent

Die laufenden Koalitionsgespräche verhelfen der SPD nicht zu einem Ansehensgewinn beim Wahlvolk. Im aktuellen ARD-Deutschlandtrend sacken die Sozialdemokraten sogar auf den tiefsten jemals bei der Sonntagsfrage gemessenen Wert, wie der Sender mitteilte. Mit 18 Prozent musste die SPD 3 Punkte im Vergleich zu Anfang Januar abgeben.

Länder wollen Ausschluss der NPD von Parteienfinanzierung

Die Länder wollen die NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung ausschließen lassen. Der Bundesrat beschloss einstimmig einen gemeinsamen Vorschlag aller 16 Länder, beim Bundesverfassungsgericht ein entsprechendes Ausschlussverfahren zu beantragen. Die NPD einschließlich möglicher Ersatzparteien soll demnach für sechs Jahre von der Finanzierung ausgeschlossen werden.

Eurozone/Erzeugerpreise Dez +0,2% gg Vm, +2,2% gg Vj

Eurozone/Erzeugerpreise Dez PROG: +0,2% gg Vm, +2,3% gg Vj

Eurozone/Erzeugerpreise ex Energie Dez +0,1% gg Vm, +1,9% gg Vj

Italien/Verbraucherpreise Jan vorl. +0,2% gg Vm, +0,8% gg Vj

Italien/Verbraucherpreise Jan PROG: +0,2% gg Vm, +0,8% gg Vj

